Almacenaje: Formas de ahorrar espacio que deberías saber

La sensación en la cocina es de que siempre nos va a faltar espacio. Pero sólo es una sensación. Por muy pequeña que sea, siempre se puede aprovechar al máximo el espacio disponible. La clave es el orden y el diseño adecuados. Primero evita que tu cocina se vea repleta de cosas y que no sepas cómo moverte en ella; una vez que has puesto orden trata de mantenerlo. Si eres de los que compran para todo el mes, o por temporadas largas, elige un buen sistema de almacenamiento y si no dispones de él, realiza las compras en función del espacio disponible.