Encimeras de cocina – 6 geniales ideas

La madera es uno de los materiales más estéticos que podemos incorporar a la cocina o cualquier otro rincón de nuestra casa. Su naturaleza la convierte en un elemento que aporta elegancia y calor de hogar siendo apta para tener presencia en estancias de cualquier estilo. Sin embargo, esa misma naturaleza hace que no esté recomendada en zonas con una humedad acusada, por ejemplo, junto al fregadero. Pero tranquilo, si estás decidido a introducir la madera en tu cocina solo has de tener presente esta recomendación y procurar que vaya de la mano de otros materiales más resistentes o de fácil mantenimiento como la piedra o el acero. Puedes elegir, por ejemplo, una isla de cocina con encimera de madera como complemento a la decoración de tu cocina. Una solución así te permitirá disfrutarla no solo para cocinar, sino para saborear tus guisos sin salir de la cocina.