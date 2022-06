Consejos para que Aproveches el Espacio de toda tu Casa

Si no tienes jardín en casa pero sí un rincón en desuso, entonces no tienes jardín porque no quieres. Saca el 'manitas' que llevas dentro y lánzate a la aventura del Do it yourself (DIY). Puedes crear tu jardín de la nada con unas sencillas macetas o atreverte con algo más elaborado como unas jardineras hechas con palets reciclados. También puedes incorporar una base de piedras naturales como en la foto, añadir bonsáis llamativos para crear tu propio espacio zen e incluso instalar una pequeñísima fuente. Todo un reto para conectar con tu parte más natural.