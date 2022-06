Ideas para aprovechar el espacio en casa

Los niños suelen contar con la habitación más pequeña de la casa. Si a esto le sumamos el hecho de que su ejército de peluches y muñecos va creciendo exponencialmente y que el orden no es algo demasiado común, el espacio puede convertirse en un auténtico caos. Sin embargo, este diseño puede solucionar este problema. Con un movimiento fácil que no necesita mucho esfuerzo, el colchón de esta cama se eleva sobre el somier, liberando un gran espacio donde guardar juguetes o ropa de cama. Esconder no es ordenar, lo sabemos, pero esta cama con cajón aprovecha un espacio inutilizado para un uso muy práctico.