Cocinas rojas: 10 diseños con mucha pasión

Gran parte de nuestra vida transcurre en la cocina. Independientemente de nuestra afición o no por los fogones, de un modo u otro, antes o después, no hay día que no pongamos un pie en la cocina. Y si además eres cocinilla, a buen seguro te gustará que tu cocina tenga un protagonismo especial en tu hogar. Ese lugar estelar se puede conseguir a través de unos muebles de diseño espectaculares, un estilo determinado o unos electrodomésticos fuera de lo común.

Si quieres que tu cocina destaque te proponemos jugar con un color que no va a dejar indiferente a nadie; cuidado con abusar de él porque puede saturar. Es el rojo del fuego con el que preparas tus exquisitas recetas. El rojo de la pasión que pones en cada uno de tus platos favoritos. El rojo cálido en el que te gusta envolverte después de un duro día de trabajo. Rojo abundante para un espacio que, para muchas personas, es el corazón de la vivienda. Escucha el latido del rojo en la cocina.