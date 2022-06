Construcción – Una casa moderna en Alicante

No hace falta siquiera ver el interior de esta casa para que nos sobrecoja. El enfocado blanco de la fachada de la casa contrasta a la perfección con la mampostería de piedra seca de estos bancales escalonados. Y es que como hemos dicho antes, es una casa construida en completo desnivel. Algo que como podemos observar, no sólo no le perjudica sino que le beneficia estéticamente. Además el tipo de piedra utilizada, gracias a los tonos oscuros, le dan un look muy elegante y sofisticado.