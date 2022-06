Vestidores: 10 requisitos que deben tener

Disponer de una estancia amplia que dedicar a la organización de nuestras pertenencias es ideal pero no siempre existe la posibilidad de 'sacrificar' una estancia para crear vestidores grandes. En este sentido, aprovechar el espacio puede resultar un recurso muy útil si, pese a no disponer de muchos metros, tampoco queremos renunciar a tener nuestro vestidor. En este caso, el desnivel del techo se ha aprovechado para crear esta zona de vestidor a la que no falta detalle. Cajones, baldas y barras a distintas alturas configuran este pequeño vestidor abuhardillado.