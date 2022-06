Grandes ideas para el almacenamiento en la cocina

Si existe un lugar en todo hogar que se precie en el que el caos puede convertirse en una constante sin apenas darnos cuenta esa es la cocina. Pese a no estar reñido con el orden, desarrollar el talento culinario cual chef del más prestigioso edén para paladares exigentes, suele terminar con pilas de utensilios en el fregadero, restos de alimentos e ingredientes de guisos varios diseminados por la encimera y, en definitiva, desorden en una estancia que clama pulcritud y organización.

El almacenamiento en la cocina resulta pues vital para mantener la armonía de todo hogar, máxime si tenemos en cuenta que, en no pocas ocasiones, las tradicionales cocinas han sido sustituidas por espacios abiertos al resto de la casa. Atrás quedan distribuciones en las que con el simple gesto del cierre de una puerta podíamos 'esconder' las secuelas de cualquier batalla librada entre fogones. No obstante, más allá de contar o no con la posibilidad de aislar la cocina de miradas indiscretas, lo cierto es que elegir con tino el almacenamiento en la cocina será una de las claves para hacer nuestra vida un poco más fácil.