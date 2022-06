Cocinas pequeñas: 11 propuestas decorativas

En esta cocina, a pesar de estar reducida a no demasiados metros cuadrados, encontramos absolutamente todo lo necesario. Y no sólo eso. También una cantidad de armarios y cajones que proporcionan muchísimo sitio, que es lo importante. Y es que la clave está en aprovechar al máximo todo el espacio que tenemos, y si no es posible a lo largo y ancho… ¿por qué no hacerlo a lo alto? Eleva hasta el techo los armarios y utiliza módulos para introducir, como aquí, microondas, horno, lavavajillas… Estarás haciendo un tándem perfecto entre diseño y funcionalidad. ¡Ah! Como detalle decorativo… introduce luces indirectas debajo de los muebles altos para aportar calidez.