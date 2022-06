Vestidores – 5 pasos para diseñar el modelo perfecto

Las cómodas y los grandes armarios están muy bien, pero admitámoslo, donde esté un buen vestidor que se quite el resto del mobiliario. Aunque las viviendas actuales son cada vez más pequeñas si analizamos a fondo la distribución de nuestro piso seguro que damos con algún espacio en desuso que podamos utilizar como vestidor. No necesitas que sea muy grande, ya que al hablar de vestidores la clave no está en el tamaño, sino en la organización.

Por eso en homify queremos darte algunos consejos sobre cómo diseñar un vestidor. ¡Toma nota!