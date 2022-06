Patios – 10 ideas de ensueño para este verano

Las fuentes en los patios son fantásticas. No sólo sirven para decorar y darle un toque súper agradable a cualquier patio, si no también para refrescar enormemente la zona. No sabes lo placentero que puede llegar a ser escuchar el ruido del agua al caer y el fresquito que aporta. ¡Pon una fuente en tu patio y en tu vida!