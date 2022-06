Decoración rústica: 10 ideas sensacionales

No exagerábamos cuando os dijimos, nada más empezar nuestro post, que la madera era la gran protagonista del diseño rústico. En suelos, muebles y accesorios, hoy en día, e independientemente del estilo, son pocos los elementos que no la hayan incluido en sus diseños. Y como no podía ser de otra forma, acabamos este recorrido con una mesa auxiliar fabricada a base de madera de eucalipto, y a la que debe su aspecto tosco y natural, muy en la línea de nuestro estilo protagonista.