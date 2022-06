Decoración de baños – 10 diseños en blanco

No excedernos en el uso de accesorios y olvidarnos de los tonos oscuros son los dos mandamientos que no podemos pasar por alto cuando decoramos un cuarto de baño pequeño. En estos casos, cuanto más blanco, más amplio. Si este tono acaba por resultar un tanto uniforme y monótono, nunca está de más añadir pequeños y sutiles toques de color a través de elementos de la decoración. El diseño de la fotografía lo ha hecho a través del espejo, el taburete flexible de madera y la discreta planta en la encimera del lavabo. Está claro que el tamaño de los espacios no importa cuando se trata de sacar el máximo partido a su decoración.