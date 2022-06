Patios: 17 ideas de decoración fabulosas

Si tienes un patio con una forma muy estrecha y alargada, no pienses que no puedes aprovecharlo y sacarle partido. Muchas veces, lo que nos parece un defecto se convierte en una oportunidad si actuamos del modo correcto. En decoración es muy frecuente transformar espacios imposibles en lugares maravillosos. Por eso, en este libro de ideas de hoy, en homify te invitamos a descubrir cómo enriquecer un espacio difícil, como es un patio estrecho y alargado y convertirlo en un lugar mágico y acogedor, casi irreconocible. ¿Quién ha dicho que no se puede cambiar el mundo?