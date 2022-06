Decoración mediterránea: 10 claves que debes conocer

No quería pasar a hablar de otra estancia sin hablar antes de la ropa de cama típica de este estilo. El algodón, el lino y el hilo son un must. Y como no, manteniendo los tonos en topos, beige, blancos y gris clarito.

En esta habitación observamos un original cabecero hecho con ventanas de lamas en madera emulando un biombo. La alfombra de nudo gordo en tono tierra, las mesitas de noche parte del tronco de un árbol, la lámpara, el escritorio y la silla no dejan de recordarnos el contacto en primera persona con la naturaleza.

Las lámparas, que parecen latón, aportan un toque más moderno a esta rústica habitación.