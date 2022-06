Colores para habitaciones: 10 dormitorios con brillo propio

¿Os animáis a incluir el tono rojo en vuestra paleta de colores para pintar un dormitorio? Este color se ha asociado siempre a la pasión, al buen sabor etc ..y no es bueno utilizarlo en grandes superficies pero queda muy original de la forma que vemos en la fotografía. Realza la pared más importante de la habitación, la del cabecero y con una buena combinación con los textiles no resulta para nada aparatoso ni excesivo. Pero como hemos dicho es un color que hay que usar en su justa medida ya que no es un color calmante ni relajante y podría afectar nuestras sensaciones si no lo utilizamos de manera equilibrada.