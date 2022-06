Decoración de dormitorios: 5 ideas para sacarles más partido

Bien lo dice la palabra, el dormitorio es un lugar para dormir. Sin embargo, en él también llevamos a cabo otra serie de actividades que requieren espacio y organización. Al fin y al cabo en nuestra habitación, además de descansar, también almacenamos nuestra ropa y la ropa de cama, leemos antes de ir a dormir o nos preparamos para entrar en la ducha. Por eso, a no ser que tengamos una casa enorme, no está de más utilizar la habitación para poner algo más que la cama. Eso sí, aprovechando huecos, sin saturar el dormitorio, ya que esta habitación debe ser un lugar agradable que nos invite a descansar y relajarnos para dormir bien y cargar la pila de cara al día siguiente. Sin embargo, una cosa no quita la otra. ¿Cómo creamos espacios agradables y funcionales al mismo tiempo? En este artículo te contamos 5 sencillas ideas para sacar más partido a tu dormitorio.