Deslumbrantes espejos para embellecer las paredes

A veces un solo espejo no es suficiente. De hecho, en este rincón nos encontramos no con uno si no con… ¡cinco! Esta es una opción divertida e interesante con la que podemos conseguir juegos de espejos, formas y colores muy interesante, colocando pequeñas piezas de espejos, como en este ejemplo, de diferentes formas y con marcos de diferentes colores, amenizando la pared con un aire jovial.