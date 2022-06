Pérgolas: 6 ideas para tu terraza

El estilo de tu casa ya marca sustancialmente cualquier incorporación posterior de otros elementos. Las pérgolas no están exentas de esta simbiosis. Es indispensable que se adecue bien a la forma y estilo de tu exterior, que sea funcional y armonice con el espacio al que se le da protagonismo. Esto no quiere decir que la sometamos o no le permitamos ser original o creativa, pero si buscamos sólo una buena apariencia, su ineficacia podría estropear todo.

No podemos olvidar que una pérgola, a parte de su funcionalidad, es un elemento decorativo más, por lo que, si queremos que el conjunto de nuestro hogar luzca en consonancia, es importante dedicar un poquito de tiempo es escoger el diseño y el estilo de esta.