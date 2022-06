Puertas de entrada – 15 diseños fantásticos

Pero no solo de puertas vive el acceso a tu vivienda. Aunque la puerta principal es una 'tarjeta de presentación' a la que has de prestar atención, otros elementos como el camino que conduce hasta ella o la vegetación que la acompañen pueden ayudarte a transformarla en un elemento más o menos atractivo. Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia y si no, fíjate en esta entrada en la que, al margen de lo equilibrado de los materiales y colores elegidos, es una maceta la que aporta la nota de color a la composición creando una entrada elegante y distinguida.