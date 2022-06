Balcón pequeño reformado – espectacular transformación

Las posibilidades que ofrece un balcón son infinitas pero, en ciertas ocasiones, también ofrece alguna desventaja. La incidencia del sol puede restar atractivo a este espacio aunque no hay nada que no arregle una buena sombrilla. Comer a mediodía o disfrutar de una buena lectura a media tarde se convertirá en todo un placer si podemos hacerlo al aire libre protegidos de los implacables rayos del astro rey. Si, además, lo combatimos con cierto estilo, como en este caso, sumaremos al diseño un punto de clase y distinción que, como podemos observar, no está reñido con el color.