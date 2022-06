Rejas para ventanas – mucho más que protección

Las rejas para ventanas son un accesorio que, no nos engañemos, no se suele colocar por gusto. Muchas personas deciden instalar rejas en sus ventanas por motivos de seguridad, ya sea porque viven en una casa unifamiliar o porque su vivienda habitual está situada en la planta baja de un edificio. Cuando esto ocurre y asumimos que, pese a las molestias que las rejas puedan suponer, nos van a permitir vivir más seguros, hemos de pensar en el tipo de reja a instalar para que la interferencia con las vistas de la ventana y el impacto estético en la fachada de nuestra vivienda sea el mínimo posible. Y, por qué no, también podemos hacer de la necesidad virtud y jugar con el diseño de las rejas haciendo que este elemento, cuya finalidad era meramente funcional, se convierta en un complemento estético para la vivienda. Podemos pensar en rejas que ofrecen diseños novedosos que le darán un toque personal a las ventanas o en rejas que se funden con la carpintería de la ventana para pasar desapercibidas en la fachada. En todo caso, lo importante es seleccionar el modelo de rejas que nos permita seguir el diseño y estilo de decoración del resto de la casa. Te mostramos a continuación algunas claves para ello.