Ideas para decorar una habitación de bebé

El nombre de nuestro bebé es importante. No has costado meses decidirnos, peleas con nuestra pareja, miradas del resto de la gente que lo aprueba o no lo aprueba porque es raro, o demasiado común, o está de moda, o es muy largo, o es muy corto o no parece un nombre de verdad. Después de tanto dar vueltas, una vez que has decidido cómo se llamará tu bebé sácale partido. Una original idea para hacerlo son estas letras bordadas que nos trae Mundo Raquel. Hechos de forma artesana y con mucho mimo, estas letras bodadas pueden ser un detalle muy original y tierno para decorar el dormitorio de nuestro hijo.