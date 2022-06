Ideas prácticas para habitaciones infantiles

Es cierto que no todos los niños son así, pero ya sabemos que muchos tienen el don de destrozar y ensuciar todo lo que tocan. Por eso es importante que nos preocupemos, a la hora de amueblar una habitación infantil, de hacernos con textiles que sean fácilmente lavables. Así un cabecero de cama textil parece más amoroso para los pequeños, pero si no se puede lavar pronto se verá tan sucio que no querrás verlo ni en pintura. La propuesta que te hacemos aquí es también de 1Tapiza y se trata de unos coloridos cabeceros textiles que han sido pensados precisamente para poder quitarse y ser lavados con toda comodidad.