10 Vestíbulos modernos sensacionales para tu casa

Una buenísima forma de hacer tu recibidor más espacioso a la vista es poner espejos. Y más aún si lo hacemos a lo grande… ¡Atrévete a poner una pared entera cubierta de espejo! No sólo dará sensación de amplitud a tu recibidor, también es un elemento que te será muy útil para mirarte una y otra vez antes de salir de casa. La propuesta de la foto nos encanta por su sencillez y modernidad, ya que dedica un suelo especial en gres blanco y negro para el recibidor, distinto al del resto de la casa. Por no hablar del puf cuadrado en azul (a juego con el sofá que encontramos al fondo, en el salón)… ¡lo más! Elementos sencillos que logran un look luminoso y muy moderno.