Muebles para un baño moderno: tendencias a la última

Pero si eres de los que prefieren las tendencias más clásicas, no te preocupes. Has de tener en cuenta que hay cosas que no pasan nunca de moda, como el mármol, pero eso sí, hay que saber cómo combinarlo. Las tendencias actuales más clásicas miran hacia el pasado en busca de un clasicismo que roza con lo histórico. Así, este mueble, encajonado en una elegante encimera y lavabos de mármol, tiene un aire a los años veinte, con sus tiradores cuadrados y su sutil uso del dorado.

