Barbacoas – 10 diseños para la parrillada del finde

En una zona de barbacoa de exterior o semi cubierta las hojas, la suciedad, el hollín, etc., pueden estropear los muebles y demás complementos. Por eso te recomendamos que apuestes por los materiales que has estado viendo a lo largo de este libro de ideas: ladrillo, cemento, acero y piedra. Además, usa colores lo más sufridos posibles, en los que no se note demasiado ese humo que se pega a ciertos textiles o decoración.