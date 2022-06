Armarios y vestidores pequeños: 6 ideas sorprendentes

Las puertas correderas permiten que no se reste demasiado espacio a las habitaciones al abrirlas. Pueden ser homogéneas como estas de la imagen, que al cerrarse crean una sensación de que no haya nada detrás, o alternarse con puertas espejo o con colores diferentes. Sin duda, una gran elección para el que necesite mucho almacenamiento pero no cuente con tanto espacio como desearía.

Su mayor incoveniente: de no cuidarse de forma óptima, los raíles de las puertas pueden romperse mucho más fácilmente que las puertas de otro tipo de armarios.