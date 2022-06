Cómo ahorrar luz en casa: consejos que reducen la factura

Cómo ahorra luz en casa es una de las preguntas que todos nos planteamos a final de mes. Sobre todo cuando llega el invierno y necesitamos más aporte energético para encontrar el confort en nuestras viviendas. Cada año pagamos más, pero nuestros sueldos no aumentan y nos vemos sumergidos en un laberinto donde la única salida posible es hacer un consumo más responsable. Apagar la luz cuando salimos de una habitación y no malgastar agua del grifo son acciones que todos tenemos bien asumidas, aunque alguna vez que otra se nos olvide. Sin embargo, para conseguir reducir el gasto de energía en casa necesitaremos introducir en nuestra vida cotidiana nuevas costumbres cuya eficacia desconocemos. De esta manera, las facturas no solo disminuirán a final de mes, también estaremos siendo respetuosos con el medio ambiente, llevando una vida más saludable para con el mundo.

Hoy hemos decidido elaborar un listado de trucos y consejos que ahorran energía en casa. Pequeñas acciones que no requieren mucho esfuerzo, pero que obtienen grandes resultados. Abre los ojos y toma nota, ¡a pagar menos a final de mes!