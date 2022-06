Decoración de habitaciones: estampado de cebra para tu hogar

A COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG no hace falta repetirles lo importante que es no abarrotar la habitación de estampado animal. El salón que han diseñado satisface todos los gustos por la armonía de los colores y la sencillez de la composición, pero la alfombra de piel de cebra rompe un poco con dicha simplicidad ornamental y añade un toque ecléctico a la decoración más modernista. Además, la madera casa perfectamente con la alfombra sintética, a la vez que el turquesa del sofá se combina perfectamente con los elementos de color blanco. El resultado de la suma de todos estos complementos es un salón elegante lleno de detalles.