Diseño de interiores: 6 ideas geniales para tu casa

No es la primera vez que lo decimos pero no nos cansaremos de repetirlo. La cocina es una de esas estancias de la casa en la que la creatividad resulta esencial, no en vano será el epicentro de grandes creaciones culinarias más o menos acertadas. Pero más allá de las recetas, lo cierto es que una decoración creativa en la cocina te ayudará a encontrar la inspiración. Los azulejos de colores, cenefas o vinilos decorativos darán a tu cocina un halo muy interesante y reemplazar los que tenías no supondrá una inversión demasiado costosa.