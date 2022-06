Decoración de tu salón: 6 errores básicos a evitar

Si preguntas a cualquier experto en decoración y diseño de interiores por los errores más habituales en decoración, lo más probable es que este no falte entre sus primeros seleccionados. No tener presentes las dimensiones del mobiliario o los objetos decorativos con respecto al resto del espacio es una de las equivocaciones que, a menudo, encontramos en multitud de casos. La idea es que no elijas elementos que se resten protagonismo unos a otro o que tengan un tamaño tal que se vean desproporcionados o fuera de contexto. Tienes que tratar de establecer una proporción apropiada no solo entre los muebles de una misma estancia, sino con las dimensiones de la estancia en general.

Se trata de lograr un aspecto equilibrado como el que vemos en esta sala en la que cada elemento mantiene una relación acertada con el resto y con el espacio en particular.