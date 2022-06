Cuartos de baño pequeños: menos espacio, más estilo

Si le has echado un vistato a nuestra sección de baños habrás podido llegar a la misma conclusión que hemos llegado hoy en el equipo de redacción de homify: en cuestión de cuartos de baño, espacio y estilo no son proporcionales. Una cosa está clara: a todos nos gusta poder disfrutar de grandes espacios; y si están diseñados por profesionales de calidad, mejor. Pero viendo la otra cara de la moneda, a todos nos gusta que el espacio de nuestra casa esté correctamente optimizado, y con esto queremos decir que el tamaño de nuestras estancias esté proporcionado. No tendría mucho sentido tener un cuarto de baño más grande que el salón o que nuestro propio dormitorio. En cuestión de metros, valorar el coste de oportunidad en nuestra propia vivienda es algo sencillo. Por eso, nuestros cuartos de baño suelen ser los más perjudicados a la hora de repartir superficies. Sin embargo, no hay de qué preocuparse. Nuestro discurso ha empezado con una afirmación de la que estamos muy seguros. Podemos tener un cuarto de baño con estilo, independientemente a su tamaño. ¿No nos creéis? Os presentamos cinco diseños que os sacarán de dudas.