¡Locos por la decoración rosa!

O lo amas o lo odias, no hay medias tintas cuando hablamos del rosa. Asociado a una feminidad tirando a cursi, los hombres lo rehuyen y muchas mujeres también. El rosa está tan lleno de prejuicios e ideas preconcebidas que no nos acercamos a él por lo que es como color, sino por lo que socialmente significa. En homify pensamos que todos los colores aportan algo a la decoración y que absolutamente todos pueden ser sorprendentes, frescos y originales. Por eso hoy nos centramos en la decoración rosa. No obstante, de todos los tonos que existen, de los pasteles a los más chicle, nosotros hemos elegido el más intenso de ellos: el fucsia. Color irreverente, algo estridente y muy sencillo de combinar, la decoración en rosa fucsia es provocadora, alegre y apta para todos los rincones de la casa, desde el vestíbulo al cuarto de baño. Te invitamos a que descubras algunos ejemplos de decoración que usan el rosa sin complejos. ¿Te atreves a hacerlo tú también?