Armarios roperos: 10 modelos clásicos pero modernos

Aunque estemos algo más acostumbrados a ver piezas como sofás y mesas hechas con palets, los armarios no escapan tampoco de la corriente Do It Yourself. En este caso, L' Art Recupe trata de dar una segunda vida a estas estructuras de madera para dar salida a nuevas piezas de mobiliario. Saca tu lado eco-friendly con estos diseños e intégralo en la decoración de tu hogar con una mano de pintura o un original vinilo.