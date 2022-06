Encantadoras habitaciones de bebé que te dejarán sin palabras

Pero no para que juegue tu bebé, si no para que lo hagas tú, para que lo hagáis vosotros dejando volar vuestra imaginación y ese niño que todos llevamos dentro gracias a la llegada del vuestro. Y para eso es tan sencillo como escoger una pared, como esta que viene de la mano de Er Design, y dedicarla a un gran dibujo o un vinilo. Ambas opciones son fantásticas. Si te decantas por la primera opción, contrata a alguien para que plasme en un dibujo la idea que se te ha ocurrido para tu peque… y si no, compra un vinilo de pared con un diseño infantil y ponlo tú mismo. ¡El resultado es genial!