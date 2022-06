Decoración: Ideas freak para casa

Reconozcámoslo, hasta las personas más serias tenemos una parte un poco gamberra. Un lado creativo, divertido y, por qué no decirlo, friki . Sin embargo, muchos no estamos dispuestos a sacar nuestro lado más raro en público y mucho menos a mostrarlo permanentemente en forma de mueble, objeto o rareza en nuestra casa. Sin embargo, ¿por qué no? En decoración lo freak tiene muchas posibilidades y es una gran oportunidad de darle un toque desenfadado y divertido al hogar.

Así que por nosotros no te cortes y si alguno de estos objetos llama tu atención no disimules. Al fin y al cabo las cosas raras, las diferentes, las que se salen de lo establecido son las que nos despiertan una sonrisa cada día. Así que ríete con nosotros y con estos 5 objetos freak para casa.