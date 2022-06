Barbacoas: 15 modelos perfectos para el fin de semana

El problema de las barbacoas fijas es que se convierten en una pieza inamovible de nuestra terraza. Y seamos sinceros, no la utilizamos tanto como para tenerla cada día en frente de nuestras narices. Por eso, no está mal buscar un diseño más discreto como el que vemos en la imagen. ¿Y es que quién diría que ahí hay una barbacoa? Apuesta por las opciones paneladas si no quieres que tu barbacoa esté siempre visible.