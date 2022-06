10 consejos para el almacenamiento: armarios, cómodas, estanterías y vestidores

Los complementos son a un look como el azúcar a un pastel: si te pasas, no gusta, pero si consigues la medida perfecta conseguirás un brillo único. Collares, pulseras, pañuelos, pendientes y más artículos que tradicionalmente hemos guardado en cofres como pequeños tesoros. Pero los cofres se han quedado pequeños y hemos tenido que buscarle otro lugar a nuestras joyas. Mirad el resultado: una pieza de madera, construida a partir de dos antiguos cajones que a modo de expositor permite que guardemos nuestras joyas y también que las mostremos como decoración. Forrada con papel de diferentes estampados, tiene un toque juvenil que contrasta con lo antiguo.

Esta pieza no es solo funcional, también embellece nuestro dormitorio, salón o sala de estar. Y como no, también se preocupa por el medio ambiente, ya que se trata de una pieza concebida a partir del reciclaje de objetos que ya no empleamos. Únete a la corriente upcycling.