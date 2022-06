El premio al mejor edificio de Escocia 2014: Advocate's Close en Edimburgo

La intervención urbana en un área histórica de una ciudad como Edimburgo es difícil, especialmente si el emplazamiento planeado incluye nueve edificios protegidos como patrimonio nacional. El que hoy os presentamos ha superado cualquier dificultad y ha obtenido resultados más que satisfactorios. Galardonado con The RIAS Andrew Doolan Best Building in Scotland for 2014, este proyecto firmado por el estudio de arquitectura Morgan McDonnell ha cosechado grandes cantidades de elogios y respeto, una medalla ed oro y £ 25.000.

En especial, los jueces elogiaron el extraordinario cuidado y la consideración con la que este proyecto reúne a la arquitectura contemporánea e histórica, creando un desarrollo positivo que ha revitalizado y modernizado las históricas calles de Edimburgo.

Los nueve edificios incluidos en el catálogo del patrimonio nacional teníann diferentes usos, como comercial, residencial y oficinas. El nuevo complejo incluye el primer Motel One de Gran Bretaña, 50 apartamentos, oficinas, restaurantes, bares y cafeterías, que abren a las tradicionales y tranquilas calles escocesas reanimando la vida de las plazas circundantes. Te mostramos hoy pequeños extractos de este fabuloso proyecto.