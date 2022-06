Decoración de interiores: 7 ideas para cambiar tu hogar

No hay ningún cambio que se aprecie más en el hogar que el cambio de los colores de las paredes. Pero escoger el mejor color para tus paredes no es una decisión sencilla. Si no lo tenemos claro y no queremos arriesgarnos demasiado, decántate por colores clásicos: blancos, crudos, camel, o pasteles.

Con estos tonos puedes pintar todas las paredes del cuarto, sin necesidad de destacar uno de los muros. Son tonos que se adaptan a cualquier estilo, sin marcarlos, por los que son una gran opción cuando estamos cambiando de color la pared pero no los muebles de la habitación.