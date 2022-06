Reformas integrales: La transformación radical de una casa

En homify sabemos que uno de tus temas favoritos son las reformas y las transformaciones, esos proyectos en los que entre el antes y el después dista un gran abismo.

Hoy vamos recorrer juntos cómo una casa sombría y en verdadero mal estado pasa a convertirse en un espacio amplio, moderno y mimado hasta el más mínimo detalle.

Si no lo ves, no lo vas a creer, por eso te invitamos a no perderte ni un solo rincón de este maravilloso y espectacular proyecto.