Decoración de casas: 6 errores a evitar

A la iluminación no se le suele dar la importancia que tiene, pues una buena iluminación realza los objetos y el amueblamiento de un espacio y una mala iluminación al no conseguir ninguno de los dos objetivos señalados, por no estudiar detenidamente la iluminación, verás que los elementos que emiten la luz lo hacen con muy poca o muy baja intensidad y además no los tienen ubicados correctamente, con lo que el resultado es decepcionante.