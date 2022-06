Diseño de jardines: 6 diferentes estilos para elegir

No queremos decir que en medio del desierto encontremos casas con este tipo de jardines, sino que son ciertamente de estilo desértico dadas las características de su vegetación y la decoración. En este tipo de espacios reinan los grandes y majestuosos cactus, así como las piedras y la arena. Nos encanta la imagen que proyectan, aunque no sean un jardín para disfrutar tumbándose en el césped, etc.

Uno de sus mayores puntos a favor, además de su belleza, es también su sencillísimo mantenimiento. ¡Perfecto para todos aquellos que no tenéis tiempo! En cuanto al resto de los elementos que componen el diseño y la decoración de este jardín, se opta por los tonos térreos para potenciar el medio, los muebles de madera y la iluminación amarillenta y color blanco cálido.