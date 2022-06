Salones pequeños: 5 trucos de decoración

Hay que aceptarlo. La realidad no siempre se parece a lo que soñamos. Por eso, si acabas de mudarte y quieres por fin llevar a la práctica todas esas ideas de decoración que llevas acumulando desde hace meses ten cuidado. Es posible que las ideas que parecen maravillosas en las revistas -y que con toda probabilidad lo sean- no sirvan para tu salón. Estudia el espacio antes de invertir en muebles, no sea que acabes comprando más de los que, espacialmente, te puedes permitir.

Lo primero que debes observar es la forma de tu salón. No es lo mismo que sea cuadrado a que, como aquí, tengamos un espacio alargado. En el primero podrás optar por un sofá en L , una buena solución para tener muchos asientos en poco espacio. En el caso de un salón rectangular, decídete por un sofá alargado, a ser posible que sea estrecho, ya que si ocupa demasiado cerrarás mucho el paso, lo que te dará mucha sensación de agobio.