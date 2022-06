Lofts: 2 diseños de estilo rústico en Italia

Este primer loft tiene un innegable aire rústico, que le dan las vigas de madera, uno de los principales atractivos de este apartamento. La casa, de dos plantas, se encuentra en una zona residencial a las afueras del centro de Roma. En la planta de arriba, donde nos encontramos, descubrimos un espacio diáfano, donde el dormitorio da a la escalera y no han ninguna puerta que cierre el espacio, aunque se ha colocado una cortina con la que detener la entrada de luz cuando toca irse a dormir. No obstante no son vigas ni paredes, ni tan siquiera cortinas, las encargadas de delimitar las habitaciones, sino los colores, que nos van llevando por las distintas estancias.

El dormitorio, tal y como vemos en la fotografía, está delimitado por la paleta de los morados: lila en la pared, violeta en la alfombra y la butaca y una combinación de colores fríos en la colcha de la cama. Un espacio que sin embargo es cálido, gracias sobre todo a la madera del techo.