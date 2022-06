Detalles en nuestra decoración: pequeñas cosas que hacen la vida más grande

Para los más exigentes, el detalle se conforma como un factor que ha de estar siempre presente. Son aquellos pequeños toques que nos distinguen de los demás y que, en otras ocasiones, pueden ser el determinante para que alcancemos o no nuestro objetivo. Los complementos y accesorios son el toque final; un matiz de seducción al que no todos tienen acceso. Los más simples no son capaces de hacerlos suyos y se ven condenados, sin saberlo, a su propia simpleza. A nosotros, por el contrario, nos gustan los desafíos.

Además, la elección del tipo y el estilo de éstos constituye un indudable reflejo de nuestra personalidad. Revelarán hasta qué punto nos preocupamos de estar siempre al día y dejarán entrever nuestro grado de perfeccionismo. Aquí les proponemos unas ideas que crearán en sus espacios un ambiente cuya originalidad y exclusividad hablarán por sí solas.