Estanterías de madera

Siguiendo con esta idea de personalizar la estantería, vamos un paso más y os presentamos un ejemplo de lo que se conoce como DIY- Do it yourself , es decir Hazlo tú mismo . La idea de estos diseñadores es simple: recuperar antiguas cajas de madera, de las que usamos para la fruta o el vino, y unirlas entre ellas a través de estas piezas de plástico que le darán además un toque colorido e infantil. Ideal para espacios donde prima el reciclaje y los muebles vintage.