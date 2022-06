Vestidores – 10 diseños de ensueño

Vaya, no tenemos una habitación entera como nos habría gustado para dedicarle a vestirnos nada más. No pasa nada, los diseñadores de interiores han conseguido darle una vuelta de tuerca al invento y han logrado este maravilloso híbrido que junta lo mejor de un armario y un vestidor para que podamos colgarlo en una pared, tanto en un dormitorio como en cualquier otra estancia que nos brinde espacio suficiente. Además podremos encontrarlo en más colores, no solo blanco, por lo que no habrá excusa para no ponerlo en el muro que más nos plazca.