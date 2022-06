Armarios de baño – 7 ideas sencillas y sorprendentes

Probablemente te haya pasado alguna vez que has salido de la bañera o de la ducha y te has dado cuenta de que no tienes ninguna toalla a mano. Has puesto perdido todo el baño e incluso parte del resto de la casa en tu búsqueda de esa toalla. Por otra parte, quizás seas de esas personas que acumulan grandes cantidades de productos cosméticos y le faltan superficies para colocarlos y tenerlos todos a mano.

Estas dos situaciones se pueden evitar si dispones de una pieza adicional en el cuarto de baño… basta con que elijas un armario más para este espacio.